كشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على سيدة وابنها بالمطرية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول باعتداء شخصين على سيدة وابنها بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات بهما بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل تتهم شخصين بضربها وابنها باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابتهما لخلافات حول الجيرة.

أمكن ضبطهما وبحوزتهما قطعتي سلاح أبيض المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.