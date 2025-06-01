إعلان

كشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على سيدة وابنها بالمطرية

05:50 م الأحد 01 يونيو 2025

جانب من الفيديو المتداول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول باعتداء شخصين على سيدة وابنها بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات بهما بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل تتهم شخصين بضربها وابنها باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابتهما لخلافات حول الجيرة.

أمكن ضبطهما وبحوزتهما قطعتي سلاح أبيض المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضرب اعتداء المطرية فيديو أمن القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية