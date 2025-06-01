مصرع 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر انهيار جسر فوق قطار ركاب بروسيا



وكالات

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، انهيار جسر في منطقة فيجونيتشسكي في المقاطعة، مما تسبب بحادث مروري شمل عدة سيارات وقطار ركاب كان يعبر في هذه الأثناء تحت الجسر.

وقال حاكم المقاطعة على "تليجرام": "انهار جسر في منطقة فيجونيتشسكي، مما تسبب بوقوع حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب، وللأسف سقط ضحايا".

وأشار بوجوماز إلى أن خدمات الطوارئ وممثلي الحكومة يعملون في موقع الحادث، مضيفا: "يتم بذل كل ما يلزم لتقديم المساعدة للمتضررين"، وفقا لروسيا اليوم.

وأفاد مركز طب الكوارث، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 24 آخرون نتيجة حادث القطار.

وذكرت شركة السكك الحديدية، أن حادث القطار في مقاطعة بريانسك جاء نتيجة تدخل غير قانوني في عمليات النقل، حيث أدى هذا التدخل إلى انهيار جسر سيارات، وسقوطه على سكة الطرق الحديدية.

وخرجت عدة عربات من قطار الركاب عن مسارها.

ووصلت عناصر إضافية من وزارة الطوارئ إلى موقع الحادث، وتم إرسال قطارات إنقاذ، كما تم استقدام معدات خاصة وأبراج إضاءة لعمليات الإنقاذ الليلية.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أن عمليات الإنقاذ في منطقة حادث انهيار الجسر مستمرة والعمل جار على انتشال الناس من القطار المنكوب ونقلهم إلى مكان آمن.

وذكر مصدر في أجهزة حفظ الأمن أن سائقي القطار قُتلا نتيجة للحادث.