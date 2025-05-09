النيابة تحقق مع المهندس التنفيذي المتهم في واقعة انفجار خط الغاز بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المهندس التنفيذي بشركة المقاولات بتهمة التسبب في انفجار خط الغاز بمنطقة أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 13 آخرين، فضلًا عن احتراق 10 سيارات.

وكانت تحريات المباحث قد كشفت أن المهندس المتهم أشرف على أعمال الحفر دون التنسيق مع الجهات المعنية، ما أدى إلى اصطدام لودر تابع للشركة بماسورة غاز رئيسية بطريق الواحات، وتسبب في تسرب كثيف للغاز اشتعل لاحقًا بفعل حرارة الجو وكثافة المرور.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المصابين وشهود العيان، الذين أكدوا تصاعد رائحة الغاز في الموقع منذ الليلة السابقة للانفجار، دون اتخاذ أي إجراء احترازي، كما أمرت النيابة باستدعاء ممثل الشركة المنفذة، والتحفظ على كافة المعدات المستخدمة في الحفر.

وكلفت النيابة فريقًا من المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني شامل حول أسباب الحريق، ومدى توافر معايير السلامة المهنية، كما طلبت تحريات إضافية من قطاع الأمن العام حول مدى مسؤولية أطراف أخرى في الواقعة.

وفي سياق متصل، تلقت النيابة تقريرًا أوليًا من نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، يفيد بوجود تقصير هندسي واضح في موقع الحادث، وغياب كامل للوحات التحذيرية أو التنبيه بوجود خطوط غاز، مشيرة إلى أن أحد المقاولين كسر الخط أثناء الحفر وقام بردمه دون إخطار.