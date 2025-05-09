مصدر ينفي اقتحام الشرطة لأرض مخصصة لإيواء الكلاب بالمرج

القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بادعاء شخص باقتحام قوة أمنية لقطعة أرض ملكه بالمرج بالقاهرة مخصصة لإيواء الحيوانات الضالة والتعدى عليه بالضرب وسرقة بعض محتوياتها.

وأكد المصدر ان حقيقة الواقعة تتمثل فى أن قطعة الأرض المشار إليها مستأجرة للشاكى وقيام مالكها ببيعها لمالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير والذى ساومه على إنهاء العلاقة الإيجارية إلا أنه رفض.

واقتحم على إثر ذلك ثلاثة من العاملين لديه بالشركة المملوكة له الأرض والتعدى على الشاكى وانتحالهم صفة القوة الأمنية فى إطار الضغط عليه لإجباره على ترك الأرض، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية.