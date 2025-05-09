الأمن يضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه



كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات حاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما تمثله من تهديد للاقتصاد الوطني.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج النطاق الرسمي، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 10 ملايين جنيه.

جاء ذلك استمرارًا لحملات مكثفة تستهدف ممارسات إخفاء العملات الأجنبية والمضاربة بها، والتي تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة تمس استقرار السوق المحلي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تلك الوقائع.