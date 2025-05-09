إعلان

الأمن يضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه

12:35 م الجمعة 09 مايو 2025

الإتجار بالنقد الأجنبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات حاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما تمثله من تهديد للاقتصاد الوطني.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج النطاق الرسمي، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 10 ملايين جنيه.

جاء ذلك استمرارًا لحملات مكثفة تستهدف ممارسات إخفاء العملات الأجنبية والمضاربة بها، والتي تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة تمس استقرار السوق المحلي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تلك الوقائع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي 10 ملايين جنيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان