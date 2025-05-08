حاول سرقته فعاقبه بالذبح.. كواليس جريمة أفريقية في الطالبية

كتب - محمد شعبان:

جريمة أفريقية مكتلمة الأركان دارت أحداثها على أرض مصرية تحديدا حي الطالبية، المتهم والمجني عليه يحملان جنسيتي دولتين مختلفتين، انتهى الحال بأحدهما ذبيحًا والثاني خلف القضبان.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات العقيد إسلام سمير مفتش مباحث الطالبية والعمرانية بينت أن الضحية من إريتريا تسلل إلى شقة سوداني محاولا سرقتها إلا أن الأخير اكتشف الأمر ونشبت بينهما مشاجرة.

السوداني "مستأجر الشقة" استل سكينا من المطبخ وذبح اللص ليسقط غارقا في دمائه على الأرض، حاول الأهالي نقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

أودعت الشرطة الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي امرت بتشريحها بمعرفة الطب الشرعي تمهيدًا للتصريح بالدفن.