حادث مروع.. تريلا تقتحم معرض سيارات شهير بالقطامية والخسائر بالملايين | صور

كتب- علاء عمران:

شهدت منطقة القطامية بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مروعًا، حيث اقتحمت شاحنة نقل ثقيل (تريلا) أحد المعارض الشهيرة للسيارات في ميدان محمد زكي، مما أسفر عن إصابة شخصين وتحطم 11 سيارة كانت متوقفة داخل المعرض.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا بوقوع حادث تصادم عنيف داخل المعرض، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث. من خلال المعاينة الأولية، تبين أن قائد الشاحنة فقد السيطرة على المركبة، مما أدى إلى اقتحامها المعرض وتدمير عدد من السيارات بشكل كامل، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في المعرض، وتم تفريغها لكشف تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن السرعة الزائدة أو عطل فني بالمركبة. وقد تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.