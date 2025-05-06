الداخلية تستجيب لاستغاثة طبيبة من بلطجة سايس وزميله في الإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

لم تكد تشكو طبيبة من اعتداء شخصين يمارسان مهنة سايس بسبها بالإسكندرية حتى تحركت الداخلية وضبطت المشكو في حقهما.

وحدة الرصد تابعت منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر طبيبة من شخصين بممارسة مهنة سايس بدون ترخيص أمام مستشفى بالإسكندرية والتعدى عليها بالسب لرفضها إعطائهما مبلغ مالى مقابل وقوف سيارتها أمام محل عملها.

بالفحص تبين عدم تحرير الشاكية بلاغ بالواقعة، وبإجراء التحريات أمكن ضبط مرتكبا الواقعة عاطل له معلومات جنائية وآخر بقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وممارستهما مهنة السايس بدون ترخيص.