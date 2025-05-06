الداخلية تنتصر لكفيفة نصب عليها 4 متهمين وسرقوا حسابها البنكي

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على 4 متهمين ثبت بالتحريات تورطهم في سرقة حساب بنكي خاص بكفيفة واستولوا على أموالها.

وحدة الرصد تابعت فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى ظهرت فيه سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة تشكو من أحد الأشخاص نصب عليها بطريقة شيطانية.

المتهم اتصل بها منتحلاً صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك لتحديث بياناتها الخاصة بحسابها البنكى والاستيلاء على مبلغ مالى منه.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

وعُثر بحوزتهم على 12 هاتفا محمولا يستخدمونها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى المستولى عليه واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.