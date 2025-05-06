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عصابة نسائية في حلوان تسرق أجنبيًا.. والمباحث تكشف المستور

12:38 م الثلاثاء 06 مايو 2025

ضبط عصابة نسائية-أرشيفية

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كتب- أحمد أبو النجا:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض واقعة سرقة طالت أحد المقيمين الأجانب بمدينة حلوان، حيث تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من ثلاث سيدات، تورطن في سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكن المجني عليه.

وكانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بضبط ثلاث سيدات لاتهامهن بسرقة محتويات ثمينة من شقة أحد المواطنين الأجانب.

وكشفت التحريات أن المتهمات استخدمن حيلة "المغافلة" للاستيلاء على المبلغ المالي، الذي شمل عملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية باهظة الثمن.

وبمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة، وأرشدن عن مكان إخفاء المسروقات، والتي تم ضبطها بالكامل بمعرفة الأجهزة الأمنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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عصابة نسائية حلوان حوادث سرقة
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