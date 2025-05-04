بعد 3 أسابيع.. ضبط لص سرق فيلا مذيع فجرًا بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على المتهم بسرقة فيلا مذيع معروف واستعادة المسروقات لدى عملائه سيئي النية بمدينة السادس من أكتوبر.

قبل 3 أسابيع، نشر مذيعًا كواليس تعرض مسكنه للسرقة فجرًا وفشله في القبض على المتهم بعد استيلائه على مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية.

الإدارة العامة لمباحث الجيزة تعاملت مع الموقف سريعًا وتحركت قوة من قسم ثالث أكتوبر للمعاينة وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة.

بتطوير مناقشته، أقر بارتكابه 6 وقائع سرقة مماثلة، وبإرشاده أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى 5 عملاء "سيئى النية" وأمكن ضبطهم.