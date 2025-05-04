مصابان بحادث بنزلة المحور وسائحة تسقط من جمل بالأهرامات وجثة بمدينة نصر

كتب - محمد شعبان:

أصيب طالبان إثر انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها بنزلة محور 26 يوليو، اليوم الأحد.

تبين بالفحص انقلاب دراجة بخارية اتجاه ترعة المنصورية، مما أسفر عن إصابة مازن علي 17 عامًا وياسين سيد 10 أعوام ونقلا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

في سياق آخر، أصيب سائحة من كازاخستان بكسر؛ إثر سقوطها من أعلى جمل داخل المنطقه الأثرية نُقلت على إثرها إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وأصيبت فتاة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بعقار سكني بشارع القصبجي بالمنيب، وأسرع الأهالي بنقلها إلى مستشفى أم المصريين العام.

فيما لقي عامل مصرعه سقط من الطابق الثالث لعقار تحت الإنشاء بالحي العاشر بمدينة نصر، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بموقع الحادث انتظارًا لوصول النيابة العامة.