"عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور

كتب- علاء عمران:

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية احتفالية بمناسبة إتمام فترة التدريب الأساسي للدفعة التاسعة من طلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن، وذلك لاستعراض ما اكتسبه الطلاب من مهارات بدنية ورياضية وقتالية.

وقد ركز برنامج التدريب الأساسي على تطوير قدرات الطلاب المختلفة، بهدف تأهيلهم للانتقال من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية المنضبطة، إلى جانب إكسابهم المهارات القانونية، والإنسانية، والتكنولوجية، اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة.

وتضمن البرنامج مناهج دراسية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى تدريبات عملية على فنون الدفاع عن النفس، والتعامل مع المواقف الأمنية المختلفة.

وشهدت الاحتفالية عروضًا تدريبية قدمها الطلبة، عكست مستوى التأهيل العالي الذي تلقوه، في إطار برنامج تدريبي وتعليمي أُعد خصيصًا لهم، بهدف إعداد كوادر أمنية مدربة ومحترفة قادرة على حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.