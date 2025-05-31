العربية ولعت.. مصرع شخص احتراقًا داخل سيارته على الطريق الصحراوي

كتب- صابر المحلاوي:

لقي شخص مصرعه في حادث مأساوي، إثر اشتعال النيران في سيارته الملاكي على طريق مصر – السويس الصحراوي، أثناء سيره من مدينة نصر في اتجاه التجمع.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث واشتعال سيارة بطريق مصر – السويس، فانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين اندلاع حريق هائل داخل سيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة قائدها متفحمًا داخل المركبة قبل تمكن قوات الحماية من السيطرة على الحريق.

وتعمل أجهزة مباحث القاهرة حاليًا على سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، للوقوف على ملابساته، ومعرفة ما إذا كان الحريق ناتجًا عن حادث تصادم، أو عطل فني، أو شبهة جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.