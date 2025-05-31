كتب - رمضان يونس:



بدأت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، نظر ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، في واقعة اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في انفجار خط غاز بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.



وطالب دفاع أسر الضحايا بضم رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر إلى القضية باعتباره أحد المسؤولين.



كما طلب دفاع المتهم الأول، سائق اللودر، تشكيل لجنة من كلية الهندسة، ومتخصصين من الهيئة العامة للبترول، ومهندسين من هيئة الطرق، بالإضافة إلى خبراء من وزارة العدل، لبيان مدى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في أعمال تجديد خط الغاز محل الواقعة، والتحقق مما إذا كان جهاز مدينة 6 أكتوبر قد قام بمعاينة موقع الحفر، وذلك لتحديد مسؤولية شركة الغاز أو شركة المقاولات أو الجهاز بشأن الحادث.



ودفع الدفاع بانتفاء علم المتهم بوجود أي خطوط غاز في موقع العمل، وانتفاء مسؤوليته الجنائية والمدنية عن الحادث، بالإضافة إلى عدم كفاية التحريات.



وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح في القضية رقم 4648 لسنة 2025، بعد توجيه اتهامات لهم بالتسبب في الحادث نتيجة الإهمال الجسيم.



وأكدت التحقيقات أن المتهمين باشروا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. ونفت النيابة وجود أي تسرب سابق، وفقاً للتقارير الفنية وسجلات الضخ.



وشددت النيابة على التزامها بملاحقة كل صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة سعيها الدائم لإنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في مثل هذه الحوادث الجسيمة.



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