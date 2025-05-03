لهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس الإعلامي نيشان شهرًا بتهمة سب ياسمين عز

كتب- صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين درارتنيان، بالحبس شهرًا مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسب الإعلامية المصرية ياسمين عز علنًا.

وكشفت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة تعود إلى 26 سبتمبر 2023، خلال انعقاد منتدى الإعلام العربي في دبي، حين تغيبت ياسمين عز عن جلسة كانت مقررة لها، ليقوم نيشان بالتعليق على غيابها بعبارات اعتبرتها مهينة وتخدش شرفها واعتبارها، وتم تداولها علنًا في محفل عام، وتناقلتها المواقع الإلكترونية داخل مصر.

وأضافت الحيثيات أن المتهم تعمد مضايقة المجني عليها باستخدام وسائل الاتصالات، وذلك على نحو يمثل إساءة واستغلالًا لتلك الوسائل.

وأوضحت المحكمة استنادًا إلى المادة الثانية من قانون العقوبات، أن الجريمة تُعد مرتكبة في مصر حال وقوع أي جزء من الركن المادي للجريمة داخل البلاد، حتى وإن كان الفعل الأصلي وقع في الخارج، وهو ما ينطبق على هذه القضية.

وكانت ياسمين عز حررت بلاغًا ضد نيشان عقب الواقعة، لتباشر نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيقات التي انتهت بإحالته إلى المحاكمة، بتهم السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.