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المشدد 7 سنوات لسائق اعتدى على آخر بمطواة في 15 مايو

06:27 م السبت 03 مايو 2025

المشدد 7 سنوات لسائق اعتدى على آخر بمطواة في 15 ما

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كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق، بعد إدانته بإحداث عاهة مستديمة في يد سائق آخر، على خلفية مشاجرة بسبب أولوية المرور في منطقة 15 مايو.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعتدى على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة في يده اليسرى، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، وقد تم القبض عليه عقب الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة على إثر خلاف مروري تطور إلى مشاجرة.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد.

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محكمة جنايات القاهرة المشدد 7 سنوات لسائق مشاجرة 15 مايو النيابة العامة الطب الشرعي
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