"سرقا سائحين يونانيين".. لماذا عاقبت الجنايات سائق "توك توك" وصديقه بالسجن المشدد؟

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، بمعاقبة المتهم "إبراهيم م." بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم "محمد أ." بالسجن 7 سنوات، لاتهامهما بسرقة سائحين يونانيين بالإكراه، والتسبب في إصابتهما ودهسهما خلال محاولة الهروب.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها التي كشفت تفاصيل الواقعة التي بدأت عندما استقل المجني عليهما، "جورجيوس كويورنتس" وصديقه "الفيتريوس خاتزيستاموس"، دراجة نارية "توك توك" بمنطقة الجيزة، عقب عودتهما من زيارة سياحية، باتجاه فندقهما، مقابل 200 جنيه، حيث كان المتهم الأول يقود الدراجة، وجلس المتهم الثاني بجانبه.

أثناء سير المركبة، بدأ المتهم الثاني الحديث مع السائحين عن الأهرامات والمناطق السياحية، محاولًا إلهاءهما، قبل أن يتمكن من فتح حقيبة أحدهما وسرقة ظرف يحتوي على 2000 جنيه مصري، سلّمه مباشرة إلى قائد الدراجة. وعند محاولة السائح استعادة متعلقاته، تشبث بحقيبته بينما حاول صديقه مساعدته، فقام المتهم بجذب قلادة المجني عليه بالقوة مما تسبب في تمزقها وسقوط جزء منها.

أثناء التراشق بالأيدي، استدار قائد الدراجة بعنف مخالفًا الاتجاه المروري، ما تسبب في سقوط أحد السائحين، وتزامن ذلك مع سقوط الآخر أثناء محاولته انتزاع حقيبته، مما أدى إلى إصابة ساقه إثر ارتطامها بجسم الدراجة، قبل أن يعاود المتهمان الفرار ويدهس أحدهما قدم المجني عليه بالعجلة الخلفية.

استندت المحكمة في حكمها إلى أقوال المجني عليهما، والتقارير الطبية الصادرة من مستشفى المروة التخصصي، وتحريات رئيس مباحث قسم الجيزة، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة جاءت كافية وواضحة لإدانة المتهمين، بعد ثبوت التهم المسندة إليهما من شهادات متطابقة وتحقيقات موثقة، لتقضي بحكمها الرادع حفاظًا على أمن السياح وسلامة المواطنين.