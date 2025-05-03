خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 28 ألف مخالفة في يوم واحد



كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية على مدار 24 ساعة بجميع الطرق والميادين، بهدف تسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط، والحد من الحوادث على الطرق.

أسفرت جهود الإدارة عن تحرير 39853 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 632 مخالفة السير بدون تراخيص، و20 دراجة نارية مخالفة، و28538 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و7 مخالفات موقف عشوائي، و4 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء الجمهورية.