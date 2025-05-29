"رموه في بلاعة".. قصة مقتل "إسلام" في وصلة مزاح مع أصدقائه بـ15 مايو

كتب- أحمد عادل:

كان "إسلام" يقضي ليلته كعادته مع ثلاثة من أصدقائه، جلسوا جميعًا يتبادلون الحديث والمزاح على أطراف حي منطقة 290 فدان بمدينة 15 مايو يطاردون الملل، لم يتوقع أحد منهم أن تنتهي الليلة بجثة و3 متهمين.

بدأ الأصدقاء وصلة من المزاح والسخرية، يصعد كلٌ منهم إلى "المسرح" بدوره ليتلقى نصيبه من التعليقات والضحكات، ومع مرور الوقت بدأ الحديث يفقد بريقه، وتحول المزاح بالكلام إلى مزاح بالأيدي، في محاولة لإضفاء المزيد من الإثارة.

اتفق الأصدقاء الـ3 على إلقاء "إسلام" في "بلاعة" صرف صحي مكشوفة على سبيل المزاح، وسط مقاومة من الضحية وضحكات تملأ المكان، وما أن ألقوه انتظروا خروجه مرة أخرى لكن اختفى الشاب دون أثر.

حاول أصدقاء "إسلام" إنقاذه ولكن دون جدوي، بعد أن أدركوا عمق مصب الصرف الصحي، استنجدوا بالأهالي بدورهم أبلغوا الأجهزة الأمنية.

حضر رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبعد ساعات من العمل تمكنوا من استخراج "إسلام" من مصب الصرف الصحي، جثة هامدة بعد أن لقى مصرعه.

الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة 15 مايو، ألقت القبض على المتهمين، وبمواجتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة على سبيل المزاح دون عمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقررت نيابة حلوان الكلية، حبس المتهمين بإلقاء صديقهم في مصب صرف صحي بمدينة 15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات.