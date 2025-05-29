كتب- محمود الشوربجي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة ، التحقيق في واقعة اتهام طالبة بالاعتداء على معلمة داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم.

واستمتعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان من الطلاب والمعلمين، حيث أفادوا بوقوع مشادة كلامية بين الطالبة والمعلمة تطورت لاحقا إلى مشاجرة أمام الفصول عقب انتهاء الامتحانات.

وورد بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد اتهام معلمة بمدرسة إعدادي، طالبة بالاعتداء عليها، نتيجة خلاف متعلق بأداء الامتحان.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم التحفظ على الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.