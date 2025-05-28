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براءة المخرج محمد سامي من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب

01:30 م الأربعاء 28 مايو 2025

المخرج محمد سامي والفنانة عفاف شعيب

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كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علنًا.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء ببراءة المتهم.

حضر شعبان سعيد، المحامي بالنقض، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، كما قدم مذكرة وحافظة مستندات، وطالب ببراءة موكله مما نُسب إليه.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر، لاتهامه بالسب والقذف.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بتغريم محمد سامي مبلغ 5 آلاف جنيه بعد ثبوت توجيهه ألفاظًا علنية تمس شرف واعتبار الفنانة عفاف شعيب، بناءً على بلاغ رسمي تقدمت به الأخيرة أمام النيابة العامة.

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