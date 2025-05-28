تاجر يختلق واقعة ضد موظف وضابطي شرطة بسبب خلاف ميراث

كتب - علاء عمران:



كشفت أجهزة الأمن حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص أن موظفًا بأحد الأحياء وضابطي شرطة ساوموه على دفع مبلغ مالي مقابل السماح له بفتح محل يمتلكه بالقاهرة، مهددين بالقبض على نجله إن لم يمتثل.

وتبين بالفحص عدم صحة ما تم تداوله، وجرى تحديد هوية مروج المنشور، وهو تاجر له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة. وأوضحت التحريات أن بينه وبين أشقائه خلافات حول ميراث محل لبيع الملابس بمنطقة الموسكي، سبق له التنازل عن حصته فيه بموجب عقد قسمة رضائي صدّقت عليه المحكمة المختصة عام 2005.

وتبين أن التاجر روّج لتلك المزاعم بهدف التراجع عن عقد القسمة وعرقلة الجهات المعنية عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مخالفاته في النزاع القائم مع أشقائه، حيث تم ضبطه، وأقرّ بادعائه الكاذب.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





