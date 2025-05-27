أول تعليق من الداخلية بشأن فيديو وفاة شخص بالعطارين

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بتعدي قوة أمنية على أحد الأشخاص بالإسكندرية، مما تسبب في وفاته.

وأكد المصدر في بيان له، الاثنين، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 الجاري، وأثناء قيام قوة أمنية باستيقاف مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وكان يقودها سائق وبرفقته أحد أصدقائه (له معلومات جنائية)، حاولا الهرب، حيث ترجل مرافق السائق من المركبة، فاصطدم به قائدها، مما أسفر عن سقوطه أرضاً وإصابته.

وتابع البيان أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات، وتوفي أثناء تلقيه العلاج اللازم، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" وقائدها. وبسؤال شهود العيان أيدوا ما سبق، كما "تم الحصول على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة يوثق حركة المتوفى وتعرضه للاصطدام من قائد مركبة التوك توك دون تدخل أي أطراف".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.