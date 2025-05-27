تسلحوا واعتلوا سيارة.. ضبط متهمين أعاقوا حركة السير بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام بعض الأشخاص بحمل أسلحة بيضاء واعتلاء سيارة نقل بأحد الشوارع بمحافظة الشرقية، مما تسبب في إعاقة حركة السير بالطريق العام.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، بدون رخصة قيادة)، وكذلك مستقليها الثلاثة (مقيمون بذات الدائرة)، وعُثر بحوزتهم على 3 أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة أثناء سيرهم في موكب زفاف أحد أصدقائهم بدائرة المركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها ومستقليها.

اقرأ أيضا:

"بلاغ سرقة القرن".. نوال الدجوي تقلب موازين القضية

ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ و4 سيناريوهات الثالث صادم

ملايين الجنيهات والدولارات والذهب.. ما قصة بلاغ نوال الدجوي بسرقة فيلتها؟

بلاغ بسرقة فيلا نوال الدجوي.. والجاني ليس غريبًا