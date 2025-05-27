مصدر: جثة سيدة ومصابان باختناق في حريق سيتي سنتر ألماظة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن حصيلة حريق شب داخل مول سيتي سنتر ألماظة بمدينة نصر.

قال المصدر إن الحريق نتج عنه حالة وفاة لسيدة تدعى رانيا 46 عاما فيما أصيب كل من سعد محمد 22 عاما وفاطمة السيد 32 عاما بحالتي اختناق.

أوضح المصدر أن المصابان خضعا للإسعافات الأولية وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى مصر الطيران تحت تصرف النيابة العامة.

المعاينة بينت أن الحريق نتيجة ماس كهربائي بلوحة كهرباء داخل كارفور وجابهت 5 سيارات إطفاء مصدر النيران مع إخلاء المول من الجمهور.