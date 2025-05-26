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الشرطة تفحص بلاغ جثة سوداني أسفل برج بالهرم

11:48 م الإثنين 26 مايو 2025

جثة بالشارع

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سوداني أسفل عقار بالهرم، الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع اللبيني.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة أسفل عقار بشارع أحمد أبو الفتوح لسوداني الجنسية إثر سقوطه من الطابق الـ13 في ظروف غامضة.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنية بموقع البلاغ انتظارًا لوصول النيابة العامة للمعايمة تمهيدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة.

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