من المسجد للمقابر.. رحلة أحمد الدجوي الأخيرة- فيديوهات وصور

كتب- رمضان يونس:

تصوير - نادر نبيل وهاني رجب:

شُيّع ظهر اليوم الاثنين، جثمان الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، إلى مثواه الأخير، وسط غياب لافت لجدته عن مراسم الجنازة التي أقيمت داخل مسجد العائلة بالحرم الجامعي.

وشهدت جامعة MSA أجواءً حزينة خلال مراسم التشييع، وسط حضور واسع من أفراد أسرته، ولفيف من الأصدقاء وزملائه، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة، الذين حرصوا على مرافقة الجثمان حتى مقابر العائلة في السيدة عائشة.

وتُجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بعد العثور عليه مصابًا بطلق ناري داخل فيلته بمدينة أكتوبر.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب وتوقيت الوفاة، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود، للوقوف على الملابسات الكاملة.

وتواصل النيابة تحقيقاتها بالتنسيق مع فرق البحث الجنائي، وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة، وسافر خارج البلاد لتلقي العلاج، قبل أن يعود إلى مصر مساء الجمعة 24 مايو الجاري.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، تفاصيل الواقعة، حيث أفادت بأنه بتاريخ 25 مايو، ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر من أسرة المتوفى، يفيد بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه باستخدام طبنجة مرخصة بحوزته داخل محل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وأضاف البيان أن التحريات الأولية أشارت إلى أن المتوفى كان يعاني في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر في رحلة علاجية خارج البلاد لهذا السبب.

وانتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية إلى مكان الواقعة، حيث تم رفع البصمات، وفحص السلاح المستخدم، وتحريز الآثار البيولوجية، ويجري أيضًا استجواب عدد من الشهود والمقرّبين للوقوف على ملابسات الحادث.

وأفادت مصادر أمنية بأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع التفاصيل، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تمهيدًا لإعداد تقرير الطب الشرعي واستكمال التحريات النهائية.

اقرأ أيضا:

"بلاغ سرقة القرن".. نوال الدجوي تقلب موازين القضية

ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ و4 سيناريوهات الثالث صادم

ملايين الجنيهات والدولارات والذهب.. ما قصة بلاغ نوال الدجوي بسرقة فيلتها؟

بلاغ بسرقة فيلا نوال الدجوي.. والجاني ليس غريبًا