سائق نقل ذكي يتحرش بسيدة والداخلية تكشف التفاصيل

كتب - أحمد أبوالنجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تحرش جديدة من قِبل أحد سائقي شركات النقل الذكي، بعد تلقي بلاغ من سيدة أجنبية بقسم شرطة النزهة، تتهم فيه السائق بالتحرش بها أثناء توصيلها بدائرة القسم.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، الاثنين، إنه تم فحص البلاغ على الفور، وأسفر ذلك عن تحديد السيارة وضبط قائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في أقوال المبلغة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتهم والسيارة المستخدمة.