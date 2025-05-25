أسرة حفيد نوال الدجوي تنتظر تشريح جثمانه أمام مشرحة زينهم

كتب- محمود الشوربجي

ينتظر عدد من أفراد أسرة أحمد شريف الدجوي، حفيد نوال الدجوي، أمام مشرحة زينهم، في انتظار تشريح جثمانه وخروجه لتحديد موعد دفنه.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة أحمد شريف الدجوى حفيد الدكتورة نوال الدجوى، وإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة.

ونقل رجال الإسعاف، مساء اليوم، جثمان أحمد شريف الدجوي، من موقع الحادث إلى المشرحة، بعدما أطلق النار على نفسه بمسدسه الشخصي داخل فيلته بأكتوبر.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي، بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 25 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بـ إطلاق عيار ناري على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد مساء 24 الجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.