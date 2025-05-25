تطور جديد بالواقعة.. ماذا حدث بجريمة قتل "بلال" وتقطيع جسده وسط الشارع؟

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت جريمة قتل سائق توك توك يدعى "بلال" بجوار مستشفى الحميات في حلوان، على يد مسجل خطر ونجله تطورًا جديدًا خلال الساعات الماضية.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، اليوم الأحد، القبض على المتهمان بقتل "بلال" أمام مستشفى الحميات في حلوان، إذ تيين أن المتهمان قاما بتقطيع جسد المجني عليه بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الجريمة حينما أقدم المتهمان على قتل الضحية أمام أعين المارة، بسبب خلافات سابقة بينهم، ولاذا المتهمان بالفرار عقب ارتكابهما للواقعة.

المتهمان أقدما على تمزيق جسد "بلال" وتقطيع أوتاره أمام أعين المارة، ما أدى إلى وفاته في الحال أمام مستشفى الحميات.

وبعد دقائق من ارتكاب الواقعة تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى الحميات العام تفيد بوصول شاب يُدعى "بلال"، سائق توك توك، مصابًا بجروح قطعية في مناطق متفرقة من جسده، مع قطع في أوتار اليد والقدم، وجروح عميقة في الوجه نتيجة اعتداء بأسلحة بيضاء.

شهود العيان يكشفون الجريمة

وعند انتقال رجال المباحث للفحص، تبين أن المتهم مسجل خطر شهرته "مجاري" ونجله، وقاما بالاعتداء على المجني عليه أثناء توقفه بسيارته التوك توك أمام مغسلة بجوار مستشفى الحميات.

لم يتوقف المتهمان عند حد الضرب بل قاما بتقطيع جسد الضحية أمام المارة بأسلحة بيضاء.

وبحسب شهود العيان، فإن الحادث وقع إثر خلاف بين الطرفين، تطور بشكل دموي حين قام المتهمان بمهاجمة الشاب في وضح النهار، وانهالا عليه بطعنات قاتلة وسط المارة الذين لم يتمكنوا من التدخل.

وأكدت التحريات الأولية وشهادات عدد من شهود العيان أن المجني عليه لم يكن البادئ بالاعتداء، بل تعرّض لهجوم مفاجئ من المتهمين اللذين فرّا من موقع الجريمة فور ارتكابها.

فيما أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة لمتابعة تفاصيل الجريمة وتحديد مسار هروب الجناة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، اليوم، القبض على المتهمين بقتل "بلال".