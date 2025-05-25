كشفت اسمه وفعلته.. السعودية تعلن إعدام مصريًا "تعزيرًا"

كتب- محمود الشوربجي:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا" بأحد الجناة "مصري الجنسية"، في منطقة تبوك.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها لها "أقدم (محمود محمد سبيتان خميس)، مصري الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين ومادة الأفيون المخدرتين إلى المملكة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوزارة: تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجاني السبت، بمنطقة تبوك".