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4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن وفاة حفيد نوال الدجوي

06:56 م الأحد 25 مايو 2025

النيابة العامة

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كتب- صابر المحلاوي:

بدأت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بعد العثور على جثمانه مصابًا بطلق ناري داخل فيلته بمدينة أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، والاستماع لأقوال شهود العيان، لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الحادث.

وتواصل النيابة تحقيقاتها بالتنسيق مع فرق البحث الجنائي، في ظل خلافات عائلية واتهامات متبادلة داخل العائلة بشأن الميراث.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة، وسافر خارج البلاد لتلقي العلاج قبل أن يعود إلى مصر مساء الجمعة 24 مايو الجاري.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، تفاصيل الواقعة أنه بتاريخ اليوم 25 مايو، ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر من أسرة المتوفى، يفيد بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه باستخدام طبنجة مرخصة بحوزته، داخل محل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وأضاف البيان أن التحريات الأولية أشارت إلى أن المتوفى كان يعاني في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر في رحلة علاجية خارج البلاد لهذا السبب.

وانتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية إلى مكان الواقعة، حيث جرى رفع البصمات وفحص السلاح المستخدم وتحريز الآثار البيولوجية، كما يجري استجواب عدد من الشهود والمقربين للوقوف على ملابسات الحادث.

وأفادت مصادر أمنية بأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع التفاصيل، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تمهيدًا لإعداد تقرير الطب الشرعي واستكمال التحريات النهائية.

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