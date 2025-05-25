كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن فريقا رفيع المستوى وصل إلى شقة حفيد نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، بعد بلاغ من النجدة بوفاته.

أضاف المصدر أن المعاينة أثبتت وفاة حفيد الدجوي، إثر طلق ناري دون الجزم بقتله أو تخلصه من حياته.

المصدر رفض الكشف عن هوية آخر شخص تردد على مسرح الواقعة قبل اكتشاف الجثة مكتفيًا بالقول "كل الاحتمالات واردة".

الواقعة تأتي بعد أيام من بلاغ الجدة بسرقة مبالغ مالية طائلة ومشغولات ذهبية من فيلا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، متهمة أحد أفراد العائلة بالتورط فيها.

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