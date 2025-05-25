

كتب- رمضان يونس وأحمد عادل:

قررت جهات التحقيق بنيابة المقطم الجزئية بالقاهرة، حبس "ا" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على طالب ثانوي أمام أحد سناتر الدروس الخصوصية.

قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الثاني "إ" من سرايا النيابة عقب سماع أقواله بشأن الواقعة بعد القبض عليه، وفق ما أكده سيد معوض دفاع الطالب المعتدى عليه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين عدد من الطلاب بمنطقة المقطم.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 21 من شهر مايو الجاري، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 3 طلاب – أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة – والطرف الثاني يضم 4 طلاب من بينهم طالبة.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة بدأت كمشادة كلامية أثناء تلقيهم درسًا في أحد المراكز التعليمية، قبل أن تتصاعد الخلافات لاحقًا، حيث توجه طلاب الطرف الثاني في اليوم التالي، مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باعتراضهم بأحد الشوارع والاعتداء عليهم باستخدام عصا معدنية، مما تسبب في الإصابات المشار إليها. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة، والعصا المعدنية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.