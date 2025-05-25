إعلان

قرار عاجل من النيابة بشأن "طفل المرور" في واقعة ضرب طالب بـ"عصا بيسبول"

01:25 ص الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    فيديو مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- أحمد عادل:
قررت جهات التحقيق حبس "أحمد أبو المجد"، الشهير إعلاميًا بـ"طفل المرور"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي على طالب بالضرب باستخدام عصا "بيسبول" في منطقة المقطم، ما تسبب في إصابته بكسر في الجمجمة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على المتهمين بعد تداول مقطع فيديو يُظهر لحظة الاعتداء على الطالب "يوسف" في الشارع أمام إحدى المدارس، حيث ظهر المتهمون وهم يترجلون من سيارة خاصة ويعتدون بالضرب على المجني عليه دون سابق إنذار.

وتبيّن من التحقيقات أن المشاجرة وقعت على خلفية خلاف بسيط بين المجني عليه وزميلة له شقيقة أحد المتهمين، تطور لاحقًا إلى اعتداء منظم من قِبل المتهمين.

وأثبت التقرير الطبي إصابة الطالب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة المقطم قرار عاجل من النيابة طفل المرور واقعة ضرب طالب عصا بيسبول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قرار عاجل من النيابة بشأن "طفل المرور" في واقعة ضرب طالب بـ"عصا بيسبول"
موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع
بيان من الداخلية بشأن انفجار كورنيش المنيا: إصابة شخصين والتحقيق مستمر