

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق حبس "أحمد أبو المجد"، الشهير إعلاميًا بـ"طفل المرور"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي على طالب بالضرب باستخدام عصا "بيسبول" في منطقة المقطم، ما تسبب في إصابته بكسر في الجمجمة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على المتهمين بعد تداول مقطع فيديو يُظهر لحظة الاعتداء على الطالب "يوسف" في الشارع أمام إحدى المدارس، حيث ظهر المتهمون وهم يترجلون من سيارة خاصة ويعتدون بالضرب على المجني عليه دون سابق إنذار.

وتبيّن من التحقيقات أن المشاجرة وقعت على خلفية خلاف بسيط بين المجني عليه وزميلة له شقيقة أحد المتهمين، تطور لاحقًا إلى اعتداء منظم من قِبل المتهمين.

وأثبت التقرير الطبي إصابة الطالب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.