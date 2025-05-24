كتب- أحمد عادل:

وثقت كاميرات المراقبة مشاجرة بين عدد من الطلاب وآخرين أمام إحدى المدارس في منطقة المقطم، حيث تعدى 4 شباب، من بينهم "أحمد أبو المجد" المعروف بـ"طفل المرور"، على طالب يُدعى "يوسف" باستخدام عصا بيسبول، مما أسفر عن إصابته بكدمة قوية ودخوله العناية المركزة.

وظهر في الفيديو، الذي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توقف سيارة ونزول 4 شباب منها، قاموا بالاعتداء على الطلاب أثناء سيرهم في الشارع، وخلال المشاجرة، تعدى "أحمد أبو المجد" على المجني عليه وضربه بعصا بيسبول على رأسه، ما أفقده الوعي في الحال وسقط في وسط الشارع.

عقب ذلك، صعد "طفل المرور" إلى السيارة ولاذ بالفرار من مكان الحادث برفقة باقي المتهمين، فيما قام عدد من أصدقاء المجني عليه بنقله إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة نتيجة إصابته بكدمة شديدة في الرأس.

وأكد عدد من أصدقاء المجني عليه وجود خلافات سابقة مع المتهم وأصدقائه، وأنهم حضروا خصيصًا للاعتداء عليه بعد علمهم بمروره في مكان الواقعة.

وكشف التقرير الطبي للشاب "يوسف" عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالوجه، ما استلزم دخوله العناية المركزة حتى الآن.

وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من أسرة المجني عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.