كتب- رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين عدد من الطلاب بمنطقة المقطم.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 21 من شهر مايو الجاري، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 3 طلاب – أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة – والطرف الثاني يضم 4 طلاب من بينهم طالبة.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة بدأت كمشادة كلامية أثناء تلقيهم درسًا في أحد المراكز التعليمية، قبل أن تتصاعد الخلافات لاحقًا. حيث توجه طلاب الطرف الثاني في اليوم التالي، مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باعتراضهم بأحد الشوارع والاعتداء عليهم باستخدام عصا معدنية، مما تسبب في الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة، والعصا المعدنية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.