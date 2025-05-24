قرار عاجل من محكمة جنح أكتوبر في قضية انفجار خط الغاز

قرار عاجل من محكمة جنح أكتوبر في قضية انفجار خط ال

كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات إلى جلسة 31 مايو المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى.

وتنظر المحكمة محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، أسند إليهما تنفيذ أعمال تطوير الطريق، بتهمة التسبب بالإهمال في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 سيارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وحدوث الانفجار.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث جاء نتيجة مباشرة للإهمال، ونفت وجود أي تسرب غاز سابق.