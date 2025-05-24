خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 35710 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 661 مخالفة السير بدون تراخيص، وضبط 19 دراجة نارية مخالفة و25704 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4 مخالفات موقف عشوائى و528 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تكثيف الرقابة المرورية بكافة الطرق والمحاور، تحقيقًا للانضباط وتيسير حركة السير والحد من الحوادث.



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