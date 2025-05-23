الداخلية تضبط 379 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث نجحت خلال 24 ساعة في توجيه ضربات نوعية لعدد من البؤر الإجرامية والأنشطة غير القانونية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 379 قضية مخدرات، و231 قطعة سلاح ناري، إضافة إلى تنفيذ 84869 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك ضمن جهود الوزارة في ملاحقة العناصر الإجرامية وتعزيز الأمن العام.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل وقاعة وباشرت النيابة التحقيق.