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6 شركات تنتحل صفة سياحية وتحتال على المواطنين في الفيوم

11:08 ص الجمعة 23 مايو 2025

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كتب - علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية تورط 6 شركات غير مرخصة بمحافظة الفيوم في خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أوهموهم بتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

وأظهرت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أن تلك الشركات زعمت كذبًا حصولها على تراخيص رسمية، وروّجت لنشاطها الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة رغبة المواطنين في أداء المناسك والرحلات الدينية.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتورطين في إدارة تلك الكيانات، وعُثر داخل مقار الشركات على أختام وجوازات وتأشيرات سفر ودفاتر تحصيل نقدية، إلى جانب مجموعة من الإعلانات الإلكترونية التي استخدموها في النصب على المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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