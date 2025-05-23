3 سنوات سجن لمحامٍ زور أختامًا رسمية وإيصالات حكومية بالجيزة

كتب – رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة "9"، برئاسة المستشار عفيفي محمود، حكمًا بمعاقبة محامٍ بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بتزوير محررات رسمية.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مصطفى محمد عبد اللطيف، ومحمد عبد الحميد العدروسي، وأمانة سر خالد شعبان.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10038 لسنة 2020 جنايات العياط، والمقيدة برقم 2764 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، فإن المتهم "م.ع" – محامٍ حر – زور محررين رسميين منسوب صدورهما إلى خزينة محكمة العياط الجزئية ومحكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

وأوضحت النيابة أن المتهم أثبت بيانات مخالفة للحقيقة في الإيصالات، وذيلها بتوقيعات مزورة نُسبت إلى موظفين حكوميين، كما ضمنها أختامًا مقلدة لشعار الجمهورية، منسوبة زورًا للجهات الحكومية المعنية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استعان بشخص مجهول لتقليد خاتمي شعار الجمهورية الخاصين بمحكمتي العياط و6 أكتوبر، وقام باستخدامهما في مهر الإيصالات المزورة لإضفاء الطابع الرسمي عليها، وقدمها لاحقًا للمجني عليهما "س.ع" و"أ.ع"، مدعيًا سداد الغرامات المستحقة عليهما، رغم علمه بعدم صحتها.

وأفادت تحريات المباحث بأن المتهم طبع قسائم توريد مزورة، وملأ بياناتها بمعلومات مخالفة للواقع بخط يده، كما استخدم الأختام المقلدة لخداع الضحايا.

وورد في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن الإيصالات لم تصدر عن أي جهة رسمية، وأن الأختام المثبتة عليها لا تعود لأي جهة رسمية، كما ثبت أن المتهم كتب بخط يده بيانات تلك الإيصالات.