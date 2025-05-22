"هيبات في بيته".. مصدر يكشف آخر تطورات الإفراج عن عمر زهران

كتب- محمد شعبان:

كشف مصدر مطلع عن آخر تطورات الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف مدة العقوبة على خلفية إدانته بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن "زهران" لم يخلى سبيله حتى الآن -كما زعم البعض- لافتًا إلى نقله من السجن العمومي إلى قسم الدقي اليوم الخميس لإنهاء الإجراءات.

أضاف المصدر أن عمر زهران بصدد مغادرة القسم مساء اليوم حال إنهاء الإجراءات والتأكد من صحيفته الجنائية وعدم كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.