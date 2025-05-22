"7 عربيات اتفرموا و17 ضحية".. ماذا حدث في تصادم الطريق الدائري؟ "صور"

كتب- محمود الشوربجي:

شهد الطريق الدائري في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حادثًا مأساويًا؛ إثر تصادم بين عدد من السيارات، مما أسفر عن اشتعال إحدى المركبات ووقوع حالات وفاة وإصابة.

بداية الحادث حين تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى سلم عزبة خير الله، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

مصابين وحالات وفاة

وتبين بالفحص الأولى تصادم 7 سيارات بينها تريلا وميني باص وملاكي في الاتجاه القادم من الأوتوستراد إلى الهرم واشتعال سيارة.

المعاينة الأولية للحادث كشفت إصابة 15 شخصًا جراء التصادم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإنقاذ الضحايا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم.

كما تبين مصرع شخصان وتم نقلهما إلى ثلاجة إحدى المستشفيات القريبة من الحادث تحت تصرف النيابة العامة,

أقوال شهود العيان وانتداب المعمل الجنائي

بدورهم استمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان بحادث تصادم السيارات أعلى الطريق الدائرى نطاق البساتين لكشف ملابساته، بعدما تم التحفظ على سائق التريلا المتسبب في الحادث.

كما تم انتداب المعمل الجنائي لحصر الخسائر الناتجة عن الحادث، وكشف عن الأسباب النهائية وراء اشتعال سيارة ووقوع الحادث المروري.

ورفعت أوناش المرور حطام حادث التصادم، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات على مدار اليوم بالكامل.

بعد رفع آثار الحادث، جرى اتخاذ كامل الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة بتفاصيل الحادث والتلفيات.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بوجود تصادم متعدد بين سيارات أعلى الطريق الدائري، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث خلال دقائق.

وانتهت الأجهزة الأمنية في القاهرة من رفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية من جديد على الطريق بعد تصادم 7 سيارات على الطريق الدائري في البساتين.