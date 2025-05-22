"آيس وبودر وهيدرو".. ضبط 19 تاجر مخدرات في بورسعيد

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد في توجيه ضربة قوية للعناصر المتورطة في نشاط الاتجار بالمواد المخدرة، بعدما شنت حملة موسعة استهدفت تجار السموم بدائرة قسم شرطة الزهور.

أسفرت الحملة عن ضبط 19 متهمًا بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة شملت آيس، بودر، هيدرو، إضافة إلى 16 قطعة سلاح أبيض، حيث كانوا يجهزون لترويجها داخل أحياء المدينة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.