فيديو مرعب يوثق لحظة ترويع المارة بالسلاح في القاهرة

كتب - علاء عمران:

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر خلاله شاب يحمل سلاحًا أبيض، ولوّح به محدثًا تلفيات في إحدى السيارات، كما أثار الذعر بين المواطنين بمنطقة السلام في القاهرة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة جرت بتاريخ 13 من الشهر الجاري، إذ تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من أحد الأشخاص (مصاب بجروح وكسور)، أفاد خلاله بأنه شاهد مشادة كلامية بين جارته وقائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على الأجرة، فتدخل لمساندة جارته، ما دفع قائد التوك توك إلى الاستعانة بثلاثة آخرين، واعتدوا عليه بالضرب، مما تسبب في إصابته.

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على السلاح المستخدم في الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.