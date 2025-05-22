"علت صوتها عليا".. جريمة زوجية في أوسيم

كتب - محمد شعبان:

أنهى عامل حياة زوجته بوصلة ضرب سقطت على إثرها قتيلة بمركز أوسيم بسبب خلافات زوجية.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة ربة منزل ووجود شبهة جنائية.

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث الوراق وأوسيم توصلت إلى أن زوج المجني عليها الثلاثينية اعتدى عليها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تمكنت قوة من القسم من ضبط المتهم وأقر بجريمته معللا السبب: "علت صوتها عليا" مع إيداع الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.