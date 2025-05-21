إعلان

النيابة عن انفجار غاز أكتوبر: لا تسريب سابق على يوم الحادث

09:31 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة ثمانية مواطنين وإصابة 16 آخرين واحتراق 11 مركبة، في حادث انفجار خط غاز بطريق الواحات.

وأكدت النيابة في بيان رسمي، أنه لا صحة لوجود أي تسرب سابق على يوم الحادث، مشددة على أن التقارير الفنية وسجلات الضخ أثبتت أن الانفجار وقع نتيجة مباشرة للإهمال الجسيم من المتهمين، دون سابق إنذار.

وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحايا حادث انفجار اجث انفجار غاز أكتوبر غاز اكتوبر ضحايا الحادث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
النيابة تكشف الحصيلة النهائية لضحايا حادث انفجار خط الغاز بأكتوبر

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد