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ضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية موسعة

12:55 م الأربعاء 21 مايو 2025

ضبط دقيق بلدي

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كتب – علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته لضبط المخالفات التموينية، وأسفرت عن ضبط 11 طنًا من الدقيق البلدي المدعم المُهرب خلال 24 ساعة فقط.


استهدفت الحملات مخالفات المخابز السياحية والحرة، في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار وتهريب السلع المدعمة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ العرض على الجهات المختصة.

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ضبط دقيق بلدي حملة تموينية التموين
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